Reforçados os meios de combate ao fogo em Oliveira de Azeméis

Rafael Marchante - Reuters

O comandante distrital de Aveiro, António Ribeiro, conta que o vento está a dificultar os trabalhos no terreno.



Este incêndio é o mais complicado a esta hora em Portugal Continental.



Com a subida das temperaturas a Autoridade Nacional de Proteção Civil lançou um aviso à população sobre o perigo de incêndio em todo o país, com níveis de risco "elevado" e "muito elevado".