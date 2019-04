Reforçados os profissionais de Medicina Legal na Madeira

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O número oficial de vítimas foi dado esta manhã, pelos responsáveis do hospital do Funchal, e reporta 29 mortos e 27 feridos. Destes, nove já tiveram alta, oito ainda estão internadas no serviço de ortopedia, quatro nos cuidados intensivos e uma única vitima nos cuidados intermédios cirúrgicos. Seis ainda se encontram em observação nos serviços de urgência.



Um assunto que está a ser acompanhado pelo repórter da Antena 1 na Madeira, Paulo Anastácio.



MNE alemão vai à Madeira



O ministro dos Negócios Estrangeiros já deu conta de que se deslocará até a ilha da Madeira. Heiko Maas deve chegar ao fim da tarde, para acompanhar as vítimas do acidente do autocarro de turismo, que esta quarta-feira se despistou, e provocou 29 mortos e 27 feridos.



O chefe da diplomacia germânica viajará num avião da Força Aérea alemã, que também transportará a bordo, uma equipa de psicólogos para dar apoio aos feridos e familiares dos mortos.