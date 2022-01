Reforço das equipas de testagem trazem mais calma ao aeroporto de Lisboa

Foto: Manuel Almeida - Lusa

Está a ser uma manhã de segunda-feira mais calma, no aeroporto de Lisboa. Um contraste evidente com os últimos dias, onde as filas e a confusão se instalaram, devido à elevada procura de passageiros para a realização de testes à Covid-19.