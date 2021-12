Reforço de autotestes repõe stocks

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição admite que o stock ficou a zero em várias lojas, sobretudo nos grandes centros urbanos, onde a venda passou de mil testes por semana para 16 mil.



Com este reforço de encomendas, as compras de autotestes já planeadas para a altura do Natal estão garantidas.