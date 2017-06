Reforço de meios no arranque da época balnear sem efeito nas buscas de Espinho

Lusa 15 Jun, 2017, 22:20 | País

Esse reforço de meios deveu-se ao arranque da época balnear, pelo que a equipa de cerca de 50 operacionais de várias entidades já envolvidos nas operações se juntaram hoje os nadadores salvadores das praias vigiadas em toda a extensão costeira entre Caminha e Figueira da Foz.

"Não tivemos resultados", declarou hoje à Lusa o comandante Rodrigues Campos, que vem coordenando os procedimentos.

"Tivemos mais gente a patrulhar as praias, e os nadadores salvadores também receberam instruções para estarem mais tempo dentro de água, a tentar identificar possíveis indícios, mas as buscas continuam sem efeito", acrescentou.

As operações continuarão na sexta-feira, a partir das 08:00, e devem agora registar uma gradual redução de meios, embora continuando a contar com patrulhas por bombeiros e polícia marítima, além dos outros vigilantes das praias, já ao serviço.

Os dois jovens que, domingo, se afogaram na praia da costa verde, em Espinho, tinham 18 e 19 anos, e eram residentes em Canedo, no concelho de Santa Maria da Feira.

Foram vistos pela última vez no mar, quando tentavam resgatar a bola com que pouco antes jogavam no areal.

Desde essa altura, as operações com vista à recuperação dos seus corpos, envolveram diariamente um dispositivo com operacionais de diversas entidades, como as Capitanias do Douro e de Aveiro, a Marinha, a Força Aérea, a Estação de Salva Vidas do Douro, a Polícia Marítima, o Instituo de Socorros a Náufragos e várias corporações de bombeiros.

Em termos materiais, essa equipa recorreu a um helicóptero, um navio patrulha, várias carrinhas e várias motos 4x4.

O gabinete de Psicologia da Polícia Marítima também prestou apoio a 15 familiares e amigos das vítimas, em parceria com os psicólogos das câmaras municipais de Espinho e Santa Maria da Feira.