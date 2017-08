Reforço de patrulhas por calamidade materializada hoje - Proteção Civil

Lusa 19 Ago, 2017, 10:20 / atualizado em 19 Ago, 2017, 10:20 | País

"Muitas dessas reuniões começaram às 08:00 e por isso em alguns distritos é possível que o reforço de meios já esteja a acontecer", afirmou a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, no `briefing` diário sobre os fogos florestais na sede da Proteção Civil, em Carnaxide.

Todos os distritos do país, à exceção de Évora, Lisboa e Setúbal, estão sob o aviso vermelho da Proteção Civil, reforçando o estado de prontidão e a capacidade de resposta dos meios operacionais nesses distritos.

Sobre os incêndios dos últimos dias, aquela responsável destacou o "comportamento absolutamente extremo" dos fogos, lembrando que em Mação (Santarém), por exemplo, o fogo conseguiu percorrer dez quilómetros em duas horas.

"A reativação quando surge é sempre com enorme violência", comentou, referindo-se à reativação em Mação que, juntamente com o Gavião (Portalegre), focaram esta noite e manhã a atenção dos bombeiros.

Em Mação, esta noite, três primeiras habitações foram afetadas, mas não inteiramente destruídas.

Desde dia 11, foram assistidas 67 pessoas, registaram-se 100 feridos, dos quais 92 ligeiros.

"Sete desses feridos, entre os quais um grave, registaram-se nas últimas sete horas", adiantou a Proteção Civil.

O Governo decretou calamidade pública, com efeitos preventivos, ativada às 14:00 de sexta-feira e que se prolonga até às 24:00 de segunda-feira, em cerca de 155 concelhos, sobretudo das zonas centro e interior norte do país, face ao "risco acrescido de incêndio nestes concelhos que se irá agravar progressivamente" no período de tempo abrangido.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o dispositivo de patrulhas da Marinha, Exército, GNR, PSP e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas iá ser reforçado no âmbito da declaração de calamidade pública, aumentando de 40 para 140 de patrulhas de vigilância e dissuasão das Forças Armadas, mais 150 da GNR e dois meios aéreos.

"Com esta declaração [de calamidade pública com efeitos preventivos, que vigora até segunda-feira], vamos proceder a um reforço da mobilização de todos os meios disponíveis, particularmente reforçando as patrulhas de dissuasão e vigilância nas florestas", disse António Costa.