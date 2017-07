Reforma da floresta divide partidos de esquerda

Foto: Rafael Marchante - Reuters

A data para a apresentação de propostas de alteração terminou à meia-noite de terça-feira sem acordo entre PS, BE, PCP e "Os Verdes".



BE e PCP querem mais cedências da parte do Governo e por isso tentam impor algumas condições para aprovarem o novo pacote florestal, como conta o jornalista João Vasco.



As propostas dos diferentes partidos vão ser discutidas na especialidade entre quinta e sexta-feira. A votação final global do pacote da reforma florestal está marcada para o próximo dia 19 de julho.