Reforma das Forças Armadas é fecho do ciclo aberto no fim da Guerra Fria diz Severiano Teixeira

O perito em Geopolítica participava no seminário virtual "Reformas da Defesa -- Conceitos e Experiências Comparados", organizado pelo Instituto da Defesa Nacional (IDN), numa altura em que as alterações à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) defendidas pelo executivo estão prestes a ser debatidas na Assembleia da República.

"A reforma será o fecho de um longo ciclo, que vem desde a década de 1990, com o fim da Guerra Fria. Penso que trata do desafio estratégico das FA em geral e das FA portuguesas em particular, equipara as FA portuguesas às FA dos seus aliados e corresponde aos interesses nacionais atuais de Portugal", disse.

O ministro da Administração Interna do segundo Governo liderado por António Guterres e ministro da Defesa no primeiro executivo de José Sócrates desejou que as alterações vão "para além da cosmética, rumo à otimização e modernização do setor da Defesa, designadamente reduzindo a despesa com pessoal, que é excessiva em termos de peso orçamental".

As mexidas defendidas pelo atual ministro da Defesa Nacional, Gomes Cravinho, sobretudo no topo da hierarquia das FA, implicam a concentração de capacidades e competências na figura do Chefe do Estado-Maior General das FA (CEMGFA).

Severiano Teixeira lamentou tratar-se de um "debate demasiado concentrado em aspetos técnico-militares e difícil de seguir pela população em geral" e contextualizou o caso português.

"Há uma inércia histórica na sociedade. O regime autoritário do Estado Novo tinha ministros do Exercito e da Marinha e secretário de Estado da Força Aérea. Na transição para a democracia, as FA foram tutelares do sistema político, com o Conselho da Revolução, até ao início da década de 1980. Mário Soares e Sá Carneiro (fundadores de PS e PSD, respetivamente) tiveram um papel essencial", declarou, referindo-se à evolução para o controlo das FA pelo poder civil democrático.

Segundo o perito em Ciência Política e Relações Internacionais, "desde o fim da Guerra Fria, sucessivo governos quiseram adaptar as FA aos novos desafios, desde 1991. Devido às resistências dos ramos (Marinha, Exército e Força Aérea) e aos compromissos políticos necessários para atingir o consenso, as reformas das FA de 2009 e de 2014 ficaram aquém do inicialmente previsto".

O especialista norte-americano Thomas Bruneau, com experiência nas reformas militares de diversos países, na América Latina e no Leste Europeu, também defendeu o modelo de centralização do comando e operacionalização conjunta das FA, com uma figura de topo e os chefes dos ramos "concentrados em recrutar, treinar e equipar/aprontar tropas".