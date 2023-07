Reformados e pensionistas saem à rua em protesto

Os reformados reclamam um envelhecimento "com qualidade de vida e segurança” e investimentos no Serviço Nacional de Saúde para assegurar a igualdade de acesso aos serviços de saúde.

Uma rede pública de equipamentos sociais de apoio aos idosos é outra exigência que se fará ouvir nas manifestações marcadas para Aveiro, Beja, Caldas da Rainha, Coimbra, Covilhã, Évora, Grândola, Guimarães, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Viseu.





"Não nos podemos calar (...) nós temos força para exigir mudança para melhor", refere a Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) numa nota.





A convicção ditou a realização de nova acção de luta esta quinta-feira, um pouco por todo o país, através de tribunas públicas, caminhadas ou entrega de documentos, "mão a mão, falando com as pessoas, dando esperança aos reformados, pensionistas e idosos", insistindo que a vida destes "não tem de ser assim". Para tal, reclamam medidas como a criação de um cabaz de bens essenciais com redução e controle de preços, a par do prolongamento da vigência do IVA zero.



Reformados e pensionistas exigem que o Governo "mitigue as opções erradas" que tomou com os cortes nas pensões, em Janeiro de 2023, "garantindo que o aumento intercalar decidido pelo governo seja pago retroactivamente a janeiro deste ano e que este aumento seja incorporado no subsídio de férias, que se preparam para não pagar iludindo que o seu pagamento será feito em dezembro".



A gratuitidade de medicamentos essenciais para o tratamento de pessoas idosas que sofrem de doenças crónicas é outra das medidas que querem ver implementada no imediato. Ainda no plano da saúde, reclama que o executivo de António Costa dê prioridade ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) para assegurar a igualdade de acesso de todos aos serviços de saúde, "independentemente da sua origem social, nível de rendimento ou zona onde viva".



Reformados e pensionistas criticam o "sistemático adiamento" da criação de uma rede pública de lares e dizer ser fundamental ampliar a rede de cuidados continuados. No dia deste mês, as duas propostas foram a votação no parlamento, acabando chumbadas com os votos contra de PS e IL, no caso do projecto de lei que previa uma rede pública de equipamentos para os idosos.





Recorde-se que, segundo dados avançados recentemente pela comunicação social, cerca de 1700 idosos permanecem nas enfermarias dos hospitais por falta de vaga em lar. O projecto que recomendava o desenvolvimento da rede nacional de cuidados continuados integrados foi chumbado apenas com o voto da bancada do PS.