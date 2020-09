Reformas disparam

As saídas na função pública para reforma dispararam na primeira metade deste ano. Mais de 6.500 trabalhadores das administrações públicas aposentaram-se. Em relação ao primeiro semestre do ano passado são mais 43%. A grande maioria das saídas aconteceu na educação, setor do Estado marcado por um forte envelhecimento dos professores. Mais de 1.300 profissionais aposentaram-se. A Saúde foi outra das áreas mais penalizadas com a ida para a reforma de 400 profissionais.