Reformas no SNS não significam que passamos "a viver no país das maravilhas", avisa Costa

Uma das reformas em cima da mesa no encontro foi “a organização do conjunto do país em unidades locais de saúde, de forma a articular de forma mais eficiente os cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares”.Foi ainda discutida “a generalização a todo o país do modelo das Unidades de Saúde Familiar modelo B, que é um modelo de Estado, com provas dadas de boa satisfação e de melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos utentes”, informou o primeiro-ministro.Por último, foi abordada “a reforma que está em curso dos serviços de urgência, de forma a garantir segurança às populações, mas também tendo em conta as restrições que são conhecidas quanto à disponibilidade de recursos humanos”.Questionado sobre o calendário afixado para as mudanças no SNS, Costa prevê que em janeiro “tenhamos o conjunto das peças do puzzle devidamente montadas”. Alerta, no entanto, que no dia 2 de janeiro “não passamos a viver no país das maravilhas”. “Estamos a consumir um bem escasso”

“Estou a dizer isto para as pessoas que estão em circunstâncias normais; é evidente que se uma pessoa está na passadeira e é atropelada, naturalmente aí é levada para uma urgência hospitalar”, acrescentou. Nas declarações aos jornalistas, António Costa lembrou que Portugal é o país da OCDE com o mais elevado recurso às urgências hospitalares, o dobro da média. “Temos de alterar os hábitos que temos de, quando sentimos alguma doença, correr para o hospital em vez de ligar para a linha Saúde 24”, defendeu.“Porque o que os dados revelam é que a generalidade dos casos que são atendidos nas urgências hospitalares não careciam de cuidados nas urgências hospitalares”, acrescentou.“Estamos a consumir um bem escasso, que são os recursos das urgências hospitalares, sem o necessitarmos”, prejudicando “aqueles que efetivamente necessitam”, avisou o primeiro-ministro.“Estou a dizer isto para as pessoas que estão em circunstâncias normais; é evidente que se uma pessoa está na passadeira e é atropelada, naturalmente aí é levada para uma urgência hospitalar”, acrescentou.