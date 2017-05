Reformas sem penalizações em fase de estudo

Isto é possível através de cálculos feitos pelo Governo que apresentou o novo regime das reformas antecipadas aos parceiros sociais, de forma a implementar por fases, como conta o jornalista João Vasco.



Em síntese, numa primeira fase, já este ano, pode ir para a reforma antecipada quem tenha pelo menos 60 anos de idade, 40 de descontos e tiver começado a trabalhar aos 14 anos. Essas pessoas não têm penalização.



Também pode ir para a reforma quem tenha 60 anos, 40 de descontos e tiver começado a trabalhar aos 15. Essas pessoas terão uma penalização menor do que aquela que vigora atualmente. A penalização desce de 0,5 para 0,4 por cento.



Para fases posteriores ficam outras cerca de 21 mil pessoas com carreiras contributivas muito longas.



Estas medidas terão um impacto anual estimado de 330 milhões de euros nas contas da Segurança Social que o ministro Vieira da Silva considera comportável.



Nas reações à proposta, Carlos Silva, da UGT, ainda quer esclarecimentos do Governo antes de dizer se apoia a proposta ou não.



Arménio Carlos, da CGTP, receia que este processo ainda venha a acabar mal.



Do lado dos patrões há ainda apenas a reação da Confederação do Comércio que elogia a proposta do Governo e considera que ela pode facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho.