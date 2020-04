Região Centro reforça capacidade de realização de testes

A criação do Laboratório, cujo funcionamento é assegurado em parceria com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Instituto Português do Sangue e Câmara Municipal de Coimbra, permite à ARSC reforçar a capacidade de realizar testes no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"O funcionamento do Laboratório da UC permite privilegiar, a partir de agora, os testes a realizar a grupos de risco e cidadãos mais vulneráveis; entre outros, idosos institucionalizados, bombeiros, doentes referenciados para intervenção cirúrgica, profissionais de vários setores em atividade e doentes hemodialisados", refere um comunicado enviado à agência Lusa.

Para o efeito, a ARSC criou equipas móveis, com capacidade para se deslocarem a casa das pessoas com suspeita de estarem infetadas, lares de idosos e áreas dedicadas que funcionam nos centros de saúde, para realizarem as colheitas com maior rapidez, eficácia e segurança.

De acordo com o comunicado, "todas essas amostras são enviadas, posteriormente, para o Laboratório da UC que, neste momento, tem uma capacidade instalada para atingir os 450 testes/dia".

Integrado neste projeto de mobilização de meios de resposta à atual crise resultante da covid-19, "o Centro de Diagnóstico Móvel instalado na Praça da Canção, em Coimbra, poderá começar a receber cidadãos previamente referenciados pela linha SNS 24, centro de saúde ou hospital", acrescenta a nota.

Trata-se de um ponto de recolha de amostras, em modelo "drive thru", em que a pessoa referenciada se desloca dentro do seu veículo automóvel, sem entrar em contacto com outras pessoas, reduzindo, assim, o risco de infeção em cada colheita.

Até à data, o diagnóstico da doença era assegurado pelos laboratórios hospitalares e pela rede complementar de laboratórios privados, que disponibilizaram capacidade ao SNS.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).

Dos infetados, 1.180 estão internados, 271 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 184 doentes que já recuperaram.