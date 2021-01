Região Centro reforça resposta com mais 77 camas

Em comunicado, a ARS do Centro informa que, na terça-feira, no contexto do combate à pandemia da covid-19, foram instaladas cinco camas de enfermaria e uma para cuidados intensivos em hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) da região.

Por outro lado, "foram ativadas (...) estruturas de apoio de retaguarda para `doentes covid` no Hospital Militar de Coimbra, em Viseu e em Leiria", dispondo de 31, 30 e 10 camas cada uma, respetivamente, num total de 71.

Segundo dados da ARS, atualizados às 24:00 de terça-feira, para "todos os hospitais da região", o número de internados com covid-19 era de 1.392, mais nove do que no dia anterior.

Desses, 1.261 (mais 2) eram internados em enfermaria, enquanto 131 (mais 7) estavam em unidades de cuidados intensivos (UCI), incluindo 100 (mais 5) ventilados.

No mesmo dia, foram registadas 109 altas de enfermaria, três altas de UCI, 51 óbitos em meio hospitalar e 166 novas admissões de doentes.