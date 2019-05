Região Centro regista a segunda maior taxa de novos casos de VIH

Lusa10 Mai, 2019, 09:26 | País

A situação é preocupante e vai ser discutida por especialistas nas áreas do VIH e das hepatites víricas na 6.ª edição do Virology Meeting Point, que vai decorrer hoje e sábado na Figueira da Foz, organizado pela Gilead Sciences.

Segundo Filomena Frazão de Aguiar, presidente da Fundação Portuguesa "A Comunidade Contra a Sida", o Centro "é a região com maior proporção de diagnósticos tardios de infeção, com 60,8% dos casos diagnosticados evidenciando já degradação imunológica".

"É a terceira região do país com mais casos de diagnóstico de SIDA, correspondente a estádios avançados da infeção por VIH", sublinhou à agência Lusa a psicóloga clínica, especialista em aconselhamento VIH e SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).

De acordo com os dados revelados, em 2017, a região Centro registou 192 novos casos, que corresponde a 18% do total de novos casos nacionais, dos quais 42 resultaram em SIDA.

A prevalência de infeção pelo VIH na região atinge 6.044 pessoas (10,4% do dos casos nacionais), sendo que os doentes com SIDA são 399 (1,8% dos casos nacionais).

"São números preocupantes e, mais do que nunca, continuo sempre a reiterar que instituições que têm o dever de apoiar estas organizações deviam estar lado a lado a colaborar e a trabalhar connosco na luta contra a SIDA. E não estão, de maneira alguma", salientou Filomena Frazão de Aguiar.

Segundo a presidente da Fundação Portuguesa "A Comunidade Contra a Sida", faltam projetos e informação ao nível da prevenção, situação que, "muito em breve, vai levar a um aumento significativo de casos de infeção".

O Virology Meeting Point é um seminário que tem como objetivo de debater as perspetivas atuais na terapêutica antirretrovírica no VIH e de discutir a importância do rastreio e da ligação aos cuidados de saúde dos doentes com infeção por VIH e VHC (Vírus Hepatite C).

O evento reúne especialistas nacionais e internacionais, proporcionando a partilha e discussão de projetos nacionais de rastreio e ligação aos cuidados de saúde dos doentes com VHC e VIH, numa dinâmica de grupo.