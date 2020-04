Região de Coimbra recebe 50 mil testes para aplicar em lares

A CIM da Região de Coimbra está a fazer rastreio aos profissionais que trabalham em lares de idosos, utilizando dois testes diferentes ao mesmo tempo, para garantir "uma margem de fiabilidade elevada", afirmou o presidente da entidade, José Carlos Alexandrino, que falava aos jornalistas após uma apresentação da metodologia utilizada a membros do Governo.

Segundo o responsável, a metodologia, que envolve dois testes diferentes e um terceiro caso seja necessário, já foi aplicada, a título experimental, em três municípios desta CIM, tendo posteriormente avançado para lares considerados como mais prioritários.

A partir da próxima semana, com a chegada de cerca de 50 mil testes, será possível a massificação da metodologia, avançou José Carlos Alexandrino.

Presente na sessão de apresentação, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, salientou o facto de os 19 municípios se terem envolvido para este rastreio que envolve dois tipos de teste, considerando que pode ser um exemplo.

"É uma metodologia que tem que ser avaliada para termos mais confiança nela", referiu, sublinhando que a metodologia foi desenvolvida pela Administração Regional de Saúde do Centro e validada pelo Infarmed.

Já na Universidade de Coimbra, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho assinou um protocolo com aquela instituição do ensino superior para aumentar a capacidade de testes para o programa nacional para rastrear profissionais de lares e utentes com sintomas.

De acordo com Ana Mendes Godinho, já foram realizados, a nível nacional, mais de 17 mil testes no âmbito desse programa, que prevê chegar a um universo de 70 mil pessoas, num espaço de 30 dias.

Questionada pelos jornalistas sobre os lares ilegais, a ministra esclareceu que foi desenvolvido um protocolo específico, em articulação com as comissões municipais de proteção civil, por forma a identificar esses espaços e garantir a realização de testes aos utentes.

"A preocupação é a salvaguarda das pessoas", vincou.

Para além das duas ministras, esteve também presente o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Os membros do Governo visitaram ainda o Politécnico de Coimbra.