Região de Coimbra vai receber 2,5 milhões de euros até 2023 para a educação

"A educação é uma das prioridades da CIM Região de Coimbra, com o objetivo de reduzir e prevenir o abandono escolar precoce e estabelecer condições de igualdade no acesso à educação infantil, primária e secundária, incluindo percursos de aprendizagem, formais, não formais e informais, para a reintegração no ensino e formação", refere um comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Segundo a nota, a Região de Coimbra tem, atualmente, uma taxa de abandono escolar precoce inferior à média nacional, verificando-se que, no conjunto dos alunos que frequentam a rede escolar da CIM, "evidencia melhorias ao longo dos anos e em todos os níveis de escolaridade, sendo que a taxa de retenção e desistência dos alunos têm vindo a descer cada vez mais".

De acordo com a CIM, alguns dos motivos que levaram a essa diminuição "prendem-se com as ações realizadas no âmbito do projeto Realiza.te, que, numa estratégia holística, à escala local e regional, procurou envolver alunos, professores, encarregados de educação e pessoal não docente, alcançando mais de 40 mil alunos, reforçando as equipas de intervenção multinível no território com mais de 70 profissionais especializados".

No âmbito deste projeto, será efetuada até meados de 2023 uma aposta da rede intermunicipal da educação com intervenção nas seguintes áreas: manutenção das equipas multidisciplinares de apoio às escolas, promoção da educação parental, e programa Imagine.Create.Succeed -- o futuro é teu, "com enfoque nos objetivos de desenvolvimento sustentável e no apoio aos alunos na construção do projeto de vida", com ações nas escola e na comunidade.

A CIM da Região de Coimbra vai continuar a apostar na promoção das literacias, "num trabalho colaborativo com as redes e agentes já existentes no território, como é o caso da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de Coimbra e a Rede de Bibliotecas Escolares".

"Pretende-se ainda continuar com ações que visam a promoção do conhecimento científico nas escolas, bem como uma intervenção inovadora e integrada, tendo por base o conceito de Mindfulness, que desenvolve competências de autorregulação da atenção e das emoções, procurando, desta forma, apoiar a comunidade educativa na mitigação de algumas das consequências da pandemia", refere o comunicado.

Para maior aproximação à comunidade educativa, a CIM da Região de Coimbra pretende realizar o I Bootcamp da Rede Intermunicipal de Educação para 2022, na Pampilhosa da Serra, procurando envolver os executivos municipais e as direções dos agrupamentos de escolas, "no sentido de aumentar a rede e as pontes de trabalhos entre os diversos agentes educativos".