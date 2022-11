Região de Leiria ambiciona abrir creche para profissionais de saúde

Numa nota de imprensa, a CIMRL informou que, em parceria com os municípios da região e o Centro Hospitalar de Leiria (CHL), encontra-se a desenvolver um projeto para instalar "a primeira creche intermunicipal do país, com o objetivo de alargar a capacidade de resposta para os filhos dos profissionais de saúde que decidam fixar-se profissionalmente no hospital de Leiria".

Com um investimento previsto superior a 700 mil euros, a creche terá capacidade de resposta para cerca de meia centena de crianças, a funcionar em horários flexíveis e "adaptados aos exigentes horários de atividades dos profissionais de saúde".

Para a CIMRL, esta é uma resposta "inédita", que "está a ser avaliada em colaboração com os serviços regionais do Instituto da Segurança Social".

O projeto será objeto de candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo aviso da abertura a projetos de requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais foi publicado no dia 02, com uma dotação global de cerca de 20 milhões de euros para a valência de creche.

A construção desta valência "dependerá da aprovação da candidatura por parte do Instituto da Segurança Social, no âmbito do PRR, ou pelo futuro Programa Operacional Regional do Centro -- Centro 2030, bem assim como da finalização do acordo de comodato a realizar com o CHL, que já expressou a sua adesão à iniciativa e reconhece a maior importância deste objetivo no estímulo à fixação de profissionais da saúde na região de Leiria".

Na segunda-feira, a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria referiu que recebeu os novos responsáveis do Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral (AceS PL), cuja direção executiva é liderada pelo enfermeiro Marco Neves, tendo "sido avaliados os principais desafios que se colocam aos cuidados de saúde primários".

"As estratégias para a saúde no período de inverno e as estatísticas de funcionamento dos serviços de saúde foram igualmente apresentadas pela direção executiva do AceS PL".