Regime das ordens profissionais. Alterações "são inapropriadas"

O presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, António Mendonça, considera "inapropriadas" as alterações ao regime das ordens, mas diz não ter ficado surpreendido com a decisão do Tribunal Constitucional.

O Tribunal Constitucional deu na segunda-feira luz verde à lei que altera o regime das ordens profissionais.



A fiscalização preventiva do diploma tinha sido pedida a 1 de fevereiro pelo presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa levantou dúvidas sobre a redução do poder de auto-regulação das Ordens e sobre as restrições aplicadas aos dirigentes.