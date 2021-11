Regime português para pensionistas estrangeiros é dos mais prejudiciais da UE

A conclusão é do Observatório Fiscal da União Europeia (UE), um organismo independente sobre fiscalidade comunitária que, num relatório divulgado esta segunda-feira, indica que "", que passaram de cinco em 1995 para 28 atualmente.", precisa o Observatório Fiscal da UE.Em concreto, de acordo com a estrutura, "estes regimes têm longas durações, grandes vantagens fiscais e visam apenas indivíduos de rendimentos muito elevados ou não se repercutem numa atividade económica real no Estado-membro".Ao todo, estes regimes preferenciais aplicam-se agora a mais de 200 mil beneficiários na UE, estima o organismo independente, que fala em custos fiscais totais para a União Europeia de 4,5 mil milhões de euros por ano."Esta soma é equivalente ao orçamento do programa Erasmus", compara o Observatório Fiscal da UE no relatório.





No caso de Portugal, o regime de residentes não-habituais (RNH) foi criado em 2009 e aplica-se a trabalhadores de elevado valor acrescentado, mas também a pensionistas que recebam pensões do estrangeiro, incluindo os portugueses que tenham trabalhado fora e que regressem a Portugal para a reforma.Reformulado em 2012 e alterado em 2020, o regime do RNH prevê a aplicação de uma taxa de IRS de 10% sobre os rendimentos de pensões estrangeiras, de acordo com a mais recente alteração.O RNH dá também aos trabalhadores com profissões consideradas de elevado valor acrescentado a possibilidade de beneficiarem de uma taxa especial de IRS de 20%.Cada residente não habitual pode beneficiar deste regime fiscal durante um período máximo de 10 anos.Para inverter estas tendências, a estrutura sugere uma reforma do código de conduta europeu "para o tornar num instrumento vinculativo, e o alargamento do seu mandato à tributação de rendimentos pessoais, bem como a regimes fiscais não preferenciais de tributação de empresas que conduzem a níveis geralmente baixos de tributação das multinacionais".Além disso, "na ausência de uma abordagem coordenada - que é sempre a solução ideal -, os Estados-membros poderiam considerar a tributação unilateral dos seus expatriados, o que, sob certas condições, pode atenuar os efeitos dos regimes preferenciais de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares", sugere ainda.O Observatório Fiscal da UE é gerido pela Escola de Economia de Paris.