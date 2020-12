Regiões do Baixo Alentejo e do Algarve saíram da situação de seca meteorológica

Segundo o ultimo boletim do IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no passado mês de novembro verificou-se um aumento generalizado em todo o território do continente dos valores de percentagem de água no solo, com uma recuperação significativa na região Sul, em particular no sotavento algarvio.





Uma das consequências da precipitação forte foi que nos campos do nordeste algarvio já há pasto para o gado. Charcas, poços e ribeiros têm água suficiente para aliviar o dia a dia dos pequenos agricultores e criadores de gado, como testemunhou o repórter Mário Antunes nas localidades de Zorrinhos e Corte da Seda, no concelho de Alcoutim e em Cachopo, no município vizinho de Tavira.