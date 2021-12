Regionalização. "É preciso este patamar de decisão novo", diz nova presidente da Associação de Municípios

Em entrevista ao Portugal em Directo, da Antena 1, Luísa Salgueiro considera que os autarcas, o Governo e o Presidente da República estão alinhados sobre esta matéria, tendo, Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu mesmo um referendo em 2024.Luísa Salgueiro admite que será possível explicar à população que regionalizar, não é criar mais cargos, nem aumentar a despesa pública.Quanto à descentralização de competências para as autarquias, a nova presidente da Associação Nacional de Municípios diz à A1 que o processo terá de estar concluído até 1 de Abril do próximo ano.Mas Luísa Salgueiro sublinha que são insuficientes as verbas para que o poder local possa cumprir as novas responsabilidades, em áreas como a saúde, a educação e a acção social.