Registado "ligeiro incremento" no número de eventos em São Jorge

António Araújo - Lusa

A especialista do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) Fátima Viveiros disse hoje que se registou um "ligeiro incremento" de eventos sísmicos, mas com "tendência de decrescer" em relação ao início da crise em São Jorge.