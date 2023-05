Registo civil pela internet com novas funcionalidades

As novas ferramentas evitam que as pessoas se desloquem às instalações desses serviços.



O secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares, disse em entrevista à RTP que a intenção do Governo é garantir mais serviços online e maior conveniência ao cidadão, desde o nascimento até ao óbito.