Em 2020 foram registados, em Portugal, mais de 52 mil novos casos de cancro, menos do que estava previsto.

O Registo Oncológico Nacional conclui que a pandemia teve um impacto negativo na prestação de cuidados oncológicos nesse ano, o que levou a um atraso no disgnóstico e a um consequente número inferior de novos casos.



Em 2020, os cancros mais frequentes foram o da mama, com mais de 7.500 novos casos, e o colorretal, com 6.680 diagnósticos.