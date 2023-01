Registo de ocorrências no norte devido ao mau tempo

Há registo de inundações no distrito de Viana do Castelo. A Proteção Civil destaca ocorrências em vários concelhos do Alto Minho desde inundações, queda de estruturas e árvores e derrocadas, sendo que Viana e Caminha são os mais afetados. Há 5 distritos sob aviso vermelho, em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Vila Real.