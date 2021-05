Regras nas praias entram em vigor esta quarta-feira

A prática desportiva com duas ou mais pessoas no areal, está proibida quando a praia estiver com muitos banhistas. Será permitida se a ocupação estiver baixa.



As regras são semelhantes às do ano passado, a novidade são as multas.

Para banhistas mas também para concessionários.



Falhas na higienização e limpeza dos equipamentos podem valer multas entre os 500 e os 1.000 euros.