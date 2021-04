Regras podem voltar a apertar em 19 concelhos do país

Mas até essa data, os municípios em causa, tem de baixar o número de infetados. Caso contrário, podem voltar a confinar.



Os concelhos com maior número de casos são Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior. Têm mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes.



Num segundo patamar, acima dos 120 novos casos por 100 mil habitantes, estão Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Soure, Vila do Bispo e Vimioso.



Daqui a duas semanas, as medidas vão ser reavaliadas.