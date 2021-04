Regressa o tradicional desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade

Foto: Arquivo Lusa

Em 2020, por causa da pandemia, foi cancelada esta celebração, no coração de Lisboa. Mas, agora, a comissão organizadora pretende retomar o desfile que assinala o aniversário da Revolução dos Cravos. Para isso, já estão a ser realizadas conversações com a Direção Geral da Saúde, a PSP e a Câmara de Lisboa.