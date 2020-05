Regresso à escola. 11.º ano presencial nas disciplinas com exame

Os alunos do 11.º só terão aulas às disciplinas com exames do respetivo ano. Depois das várias dúvidas levantadas pelos diretores de escola, o Ministério da Educação esclareceu que os estudantes do 11.º ano não terão aulas às disciplinas que só têm exames no 12.º ano.