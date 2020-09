Regresso às aulas a decorrer com normalidade

No dia em que termina o prazo para o início das atividades lectivas presenciais, João Gonçalves revela, em entrevista à Antena1, que tudo tem estado a correr bem, até ao momento, no regresso dos alunos.Os alunos do 1º ao 12º ano já começaram a regressar as aulas desde segunda-feira, mas é hoje que a maioria das escolas reabre- Este ano com novas regras, para evitar a propagação da Covid-19.

O uso da máscara é obrigatório, o distanciamento físico nas salas de aula será de um metro, sempre que possível e os estabelecimentos de ensino passam também a ter circuitos de entradas e saídas.