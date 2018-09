Regresso às aulas marcado por plenários de professores

RTP17 Set, 2018, 09:41 / atualizado em 17 Set, 2018, 11:12 | País

De acordo com o Ministério da Educação, as escolas públicas e privadas terão este ano matriculados cerca de 1,5 milhões de alunos, abrangendo todos os níveis - do pré-escolar ao ensino secundário.



Vão funcionar cerca de 5.500 escolas públicas, maioritariamente agregadas em 811 agrupamentos escolares, e os professores do ensino básico vão ter turmas mais pequenas, com os limites fixados agora nos 24 alunos por turma no 1.º ciclo e entre os 24 e 28 alunos nas turmas do 2.º e 3.º ciclos.



A abertura do ano letivo vai ser assinalada esta segunda-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, na inauguração da obra de requalificação e conservação da Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto, em Braga.



As aulas regressam numa semana em que estão previstos centenas de plenários em que os professores pretendem lutar pela contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias do tempo de serviço.



Seguir-se-á uma greve entre 1 e 4 de outubro e uma manifestação nacional de professores em Lisboa a 5 de outubro, feriado que coincide com o Dia Mundial do Professor.

Professores “não foram enganados”

Em entrevista publicada esta segunda-feira pelo jornal Público, Tiago Brandão Rodrigues declarou que o Governo “não enganou os docentes nem os seus representantes” nas negociações sobre a contagem integral do tempo de serviço congelado, garantindo que os sindicatos é que se mantiveram "absolutamente inflexíveis".



"Não foi dito aos sindicatos que a variável tempo não iria ser negociada. O que se decidiu pôr na lei do Orçamento do Estado de 2018 foi que, da mesma forma que aconteceu com todos os outros funcionários públicos, os docentes e todos os outros trabalhadores da Educação iriam ter as carreiras descongeladas a partir do dia 1 de janeiro de 2018", afirmou.



O Governo e os sindicatos de professores terminaram as negociações na semana passada, sem chegar a acordo. O executivo decidiu avançar para a contabilização de dois anos, quatro meses e 18 dias do tempo de serviço para efeitos de carreira.



Tiago Brandão Rodrigues garantiu que “o Governo foi sensível” e que foi assinada “uma declaração de compromisso que punha em cima da mesa três variáveis: o calendário, o modo e também o tempo”.

“Impensável denegrir professores”

Na semana passada, um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) revelou que os professores das escolas portuguesas ganham, em média, mais do que outros trabalhadores com formação superior, uma tendência que contraria a maioria dos países da OCDE.



Quando questionado sobre o documento da OCDE, Tiago Brandão Rodrigues rejeitou que este seja "uma bomba" e garantiu que o relatório anual é "feito por uma organização internacional”, não havendo “nenhuma interferência da parte dos países”.



“Não há aqui nenhum tipo de manipulação. Isso seria pôr em causa as organizações internacionais", declarou. "Seria absolutamente impensável a utilização de táticas para denegrir os docentes para, num momento concreto da negociação, pôr em causa uma classe profissional".



Tiago Brandão Rodrigues abordou ainda as mudanças legislativas aprovadas há menos de três meses e para as quais as escolas lamentam não ter tido tempo suficiente para se prepararem e adaptarem, nomeadamente no que diz respeito à educação inclusiva e à autonomia e flexibilização curricular, que deixa de estar confinada a um projeto-piloto, que abarcou cerca de 200 escolas, e passa a ser lei para todas as escolas que a queiram implementar.





Para o ministro da Educação, "a flexibilidade e a autonomia curricular não é um fim em si mesmo, mas ferramentas que nos permitem melhorar as aprendizagens e lutarmos contra o insucesso escolar, podendo aumentar a equidade", concluiu.