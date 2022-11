Regulador dos Transportes. Contratada mulher de secretário de Estado

Mais um caso de suspeita de incompatibilidades no Governo. A mulher do secretário de Estado das Infraestruturas, Ana Chéu, foi contratada como consultora jurídica da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, uma pasta tutelada pelo marido. Mas as coincidências não terminam aqui, Ana Chéu também ganhou o concurso presidido pela ex-ministra do Mar de quem foi chefe de gabinete.