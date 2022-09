Reitora da Universidade Católica realça faceta de "intelectual e académico distinto" do cardeal Tolentino

Numa nota publicada na página da UCP na internet, Isabel Capeloa Gil sublinha ter sido "com enorme orgulho que a Universidade Católica" recebeu a notícia da nomeação de Tolentino Mendonça para o novo cargo, recordando que o cardeal foi vice-reitor da Universidade Católica entre 2012 e 2018.

"Intelectual e académico distinto, a nomeação do cardeal Tolentino Mendonça constitui um importante sinal de transformação num campo determinante para a afirmação de sociedades mais coesas, sobretudo face às ameaças e contradições violentas do nosso presente", acrescenta a reitora da UCP.

Na mesma nota, Isabel Capeloa Gil manifesta o reconhecimento da Universidade "para com a liderança do Prefeito cessante, o Cardeal Giuseppe Versaldi, bem como para com o Arcebispo Vincenzo Zanni, que com perspicácia e atenção acompanharam o ensino católico nas última décadas".

O cardeal português José Tolentino Mendonça foi hoje nomeado pelo Papa Francisco prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação, informou o Vaticano.

O Dicastério para a Cultura e Educação reúne as responsabilidades que até agora estavam atribuídas à Congregação da Educação Católica e ao Conselho Pontifício para a Cultura, ficando com a tutela, nomeadamente, da rede escolar católica do mundo inteiro, com 1.360 universidades católicas e 487 universidades e faculdades eclesiásticas, com 11 milhões de alunos, e outras 217 mil escolas, com 62 milhões de crianças.

Por outro lado, o cardeal madeirense Tolentino Mendonça, cuja nomeação foi antecipada na sexta-feira pelo jornal `online` 7Margens, coordenará o diálogo da Igreja universal com o mundo da cultura.

O cardeal José Tolentino Mendonça, de 56 anos, vai substituir no ex-Conselho Pontifício para a Cultura o cardeal Gianfranco Ravasi, que completa os 80 anos em outubro e, na ex-Congregação da Educação Católica, o cardeal Giuseppe Versaldi, que fez 79 anos em julho.

Até agora, o cardeal português desempenhava as funções de arquivista e bibliotecário do Vaticano.

Tolentino Mendonça é o segundo português a chefiar um Dicastério no Vaticano, depois do cardeal José Saraiva Martins, na então ainda denominada Congregação para a Causa dos Santos.