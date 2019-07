Reitores fazem chegar a Costa agenda para promover ensino superior

DR

Os reitores acreditam que algumas das medidas sugeridas podem tornar-se realidade na próxima legislatura.

Trata-se de um documento com algumas medidas que os reitores consideram essenciais, nos próximos anos, como explica Maria de Lurdes Rodrigues, uma das autoras deste texto.



Para alem de Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE, participam na reunião com o primeiro-ministro, esta tarde, António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, António Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa, Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho e Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve.