Reitores querem repensar modelo de acesso ao Ensino Superior

RTP10 Set, 2018, 11:48 / atualizado em 10 Set, 2018, 12:04 | País

O número de estudantes no ensino secundário, vertente profissional, subiu para 35 por cento | Nuno Patrício - RTP

O presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior sublinha que é altura de adequar as regras de acesso às instituições de ensino superior à realidade do ensino secundário.





“Nos últimos anos, a componente profissionalizante do ensino secundário tem crescido muito. Hoje em dia, cerca de 35 por cento dos diplomados do ensino secundário frequentaram cursos profissionais das escolas do ensino secundário”, revelou João Guerreiro à RTP.









“A solução que existe tem 30 anos, não se adaptou à evolução daquilo que foi o ensino secundário, sobretudo na componente profissional. Portanto, tem de se encontrar outra solução de forma a facilitar a entrada de talentos” no Ensino Superior.





João Guerreiro é também crítico da importância das notas dos exames no acesso ao ensino superior. “É o único critério que se tem seguido”, afirma.





“O 11º/12º praticamente canaliza as suas atividades para a preparação para os exames de acesso à universidade”, perturbando “os referenciais de aprendizagem a que estão afetos no ensino secundário”, lamenta.





João Guerreiro nota que a única forma de os estudantes da vertente profissional entrarem no ensino superior é através do concurso aos cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), que não conduzem a grau académico. Aqui, os alunos do ensino profissional podem encontrar os alunos da vertente científico-humanística, que também podem candidatar-se às licenciaturas tradicionais.

Considerando ainda que menos alunos frequentam o ensino secundário, devido à quebra demográfica, e que foi registado um aumento dos alunos que concluíram o 12º ano no mercado de trabalho, João Guerreiro reclama “uma solução” para evitar a perda de talentos.