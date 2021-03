Rejeição da Segurança Social ameaça recuperação da única cooperativa agrícola da região de Basto

A Cabasto pediu um Plano Especial de Revitalização no verão passado. Conseguiu a maioria dos votos, mas falta-lhe um indispensável: o da Segurança Social.



Os responsáveis da cooperativa mostraram ao Sexta às 9 toda a troca recente de documentação com os serviços do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que decidiu rejeitar o plano.



Garantem que não há nada mais que possam enviar aos técnicos. Mas o Ministério da Segurança Social insiste que ainda faltam elementos no processo.



O resultado deste diferendo é um aparente contrassenso.



A segurança social pré-aprovou projetos de centenas de milhares de euros à cooperativa, que são vitais à sua recuperação, mas que podem nunca vir a ser concretizados porque a mesma Segurança Social mantém a decisão de impugnar o PER.