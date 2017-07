Relação de Évora mantém perda de mandato de autarca de Aljezur

Lusa 03 Jul, 2017, 19:14 | País

No acórdão da Relação, datado de 13 de junho e a que a agência Lusa teve hoje acesso, o tribunal considerou improcedente o recurso de José Amarelinho, condenado a uma pena de prisão de três anos e dois meses, suspensa na sua execução mediante o pagamento de cinco mil euros à Liga da Proteção da Natureza e à perda de mandato.

Em junho de 2012, o Tribunal de Lagos condenou o atual presidente da Câmara de Aljezur, José Amarelinho (PS), e o então presidente da Assembleia Municipal, Manuel Marreiros (PS), a penas de prisão suspensas na sua execução e à perda de mandato autárquico, por crimes de prevaricação no licenciamento de obras, entre 1990 e 2008.

O presidente da Assembleia Municipal na altura e antigo presidente da Câmara, Manuel Marreiros, foi condenado a quatro anos e três meses de prisão, com pena suspensa mediante o pagamento de cinco mil euros à associação ambientalista ALMARGEM e à perda de mandato.

"A presente condenação, uma vez transitada, terá como efeito a perda de mandato", lê-se no acórdão da Relação.

O tribunal deu como provado que os autarcas licenciaram obras no empreendimento Vale da Telha, sem observância do Plano Municipal de ordenamento do território, "agindo com indiferença perante a lei (...), aproveitando os poderes autárquicos, visando favorecer as condições em que exerciam o cargo e apoiar os seus amigos ou apoiantes".

Para o tribunal, José Amarelinho e Manuel Marreiros, "agiram de forma contrária à lei", tanto na decisão dos processos de licenciamento de obras particulares, como na não instauração de processos de contraordenação por violação das várias normas relativas à edificação.

A agência Lusa tentou contactar com o atual presidente da Câmara de Aljezur, e que se recandidata ao cargo nas eleições de outubro pelo PS, para saber se irá recorrer da decisão da Relação, mas não obteve qualquer resposta.