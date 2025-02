Relação ordena que ex-presidente da Câmara do Funchal entregue passaporte

De acordo com acórdão a que a agência Lusa teve acesso, a Relação de Lisboa entende que a entrega do passaporte de Pedro Calado é necessária, uma vez que este tem ligações a Angola e ao Dubai.

Em janeiro do ano passado, foi feita uma megaoperação na Madeira, por suspeitas de corrupção, branqueamento e prevaricação.

Da operação resultaram três detidos: o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, que renunciou ao cargo dias depois, e dois empresários da Madeira do setor da construção civil, Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA, e Custódio Correia, o principal acionista do grupo Socicorreia.