Relâmpago cai em romaria em Caminha e faz pelo menos um ferido

Lusa 28 Ago, 2017

"Foram enviadas duas ambulâncias para o local, sendo que uma delas transportou uma jovem de 19 anos [para o hospital]", disse um bombeiro que acompanha as operações.

Salientando que "não há rede de telemóvel", o responsável disse que, para já, não há ainda mais informações disponíveis.

A Lusa constatou no local que não há eletricidade desde pelo menos as 22:00 e que o raio caiu na zona do adro do mosteiro, causando pânico entre as pessoas que participavam na peregrinação até ao templo erguido em honra de São João Baptista, na serra d`Arga, em Caminha.

O mosteiro data do século XII e, segundo a classificação do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR), é "um dos mais importantes testemunhos medievais da região, não obstante a sua pequenez e simplicidade". Em 2015, foi alvo de obras de beneficiação orçadas em mais de meio milhão de euros.

A capela, que integra o mosteiro, terá sido construída no século XIII, pertencendo ao "românico tardio", e é "simples e decorativamente despojada".

O templo recebeu esta noite milhares de peregrinos, mantendo a tradição de percorrer a pé várias dezenas de quilómetros até à aldeia onde vivem 70 pessoas, a maior parte idosos.