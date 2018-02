Partilhar o artigo Relatório da Comarca do Porto defende interdição de sala no Tribunal São João Novo Imprimir o artigo Relatório da Comarca do Porto defende interdição de sala no Tribunal São João Novo Enviar por email o artigo Relatório da Comarca do Porto defende interdição de sala no Tribunal São João Novo Aumentar a fonte do artigo Relatório da Comarca do Porto defende interdição de sala no Tribunal São João Novo Diminuir a fonte do artigo Relatório da Comarca do Porto defende interdição de sala no Tribunal São João Novo Ouvir o artigo Relatório da Comarca do Porto defende interdição de sala no Tribunal São João Novo

Tópicos:

Consultivo,