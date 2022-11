Relatório do Conselho da Europa sobre prisões ou esquadras atrasado

Já se passou meio ano e ainda não há relatório. Uma delegação do comité europeu para a prevenção da tortura e penas ou tratamentos desumanos e degradantes do Conselho da Europa esteve em Portugal há seis meses para avaliar prisões, esquadras da PSP e postos da GNR. A visita aconteceu no dia 23 de maio, mas ainda não há conclusões.