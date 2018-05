Relatório Pedrógão Grande. Governo pede à PGR que seja avaliado o levantamento do segredo de justiça

RTP02 Mai, 2018, 20:23 / atualizado em 02 Mai, 2018, 21:20 | País

Em comunicado enviado às redações, o Ministério da Administração Interna diz que o Governo "nada tem a esconder relativamente ao pleno apuramento dos factos relativos aos incêndios de Pedrógão Grande e de outubro de 2017".



Diz ainda que "o relatório da auditoria efetuada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil foi de imediato remetido ao Ministério Público, como hoje foi confirmado pela Procuradoria-Geral da República".



No entanto, "face à especulação entretanto criada, o Governo não vê inconveniente na publicitação do relatório, o que transmitiu à Senhora Procuradora-Geral da República, de modo a que seja avaliado o levantamento do segredo de justiça".



Ainda hoje, à agência Lusa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, prometeu o "total apuramento de toda a verdade" e afirmou que "serão retiradas todas as consequências" em relação aos dois momentos de grandes incêndios do ano passado.



Serão retiradas "todas as consequências por quem tem competência para isso, o próprio Ministério quanto a matéria disciplinar, as autoridades judiciais na medida em que o entendam quanto a matéria de natureza criminal".



"Total apuramento da verdade e total responsabilização de quem tiver de ser responsabilizado", disse Eduardo Cabrita.



Declarações a propósito de um relatório de uma auditoria interna da Proteção Civil sobre o fogo de Pedrógão Grande do ano passado, que aponta falhas graves e que diz que houve documentos apagados.



Perante acusações nesse sentido, até de deputados na Assembleia da República, o ministro garantiu que o documento não foi "escondido numa gaveta" e que foi aliás "despachado com celeridade".



E disse que em relação aos incêndios de outubro também está a decorrer uma inspeção para apurar todos os factos.



C/ Lusa