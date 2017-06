Relatório preliminar de estragos em Pedrógão Grande deve estar concluído no sábado

Lusa 22 Jun, 2017, 14:53 | País

"Vamos fazer um levantamento até sábado, para se criar um relatório preliminar, para depois elaborar para a semana, princípio da próxima semana, o relatório final", afirmou Valdemar Alves.

Em declarações no final de uma reunião que decorreu ao longo da manhã de hoje e que juntou cerca de 40 pessoas, incluindo técnicos do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, agricultura, florestas, segurança social e autarquias, o autarca explicou que foram criados três grupos - um por cada um dos concelhos mais atingidos pelo incêndio (Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira da Pera) - que serão coordenados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), por determinação do Governo.

Os grupos estão a trabalhar no levantamento dos estragos "para ver tudo o que aconteceu. Estragos nas casas de primeira habitação, segunda habitação, a parte da indústria, a parte florestal, a parte agrícola e as [necessidades das] pessoas, essencialmente", frisou o autarca.

Valdemar Alves reafirmou que no seu concelho cerca de 95% da floresta e zona agrícola foi destruída pelo incêndio que eclodiu ao início da tarde de sábado e que foi dado como dominado na quarta-feira, provocando pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

"A destruição é total", lamentou.

Para além das questões materiais, o autarca manifestou-se preocupado com a forma como as populações irão lidar com as consequências do incêndio, nos próximos dias: "Temos aqui uma vasta equipa de psicólogos e isto vai ser difícil, enquanto não se enterrarem todos os defuntos. E, a partir daí, ainda mais difícil vai ser, quando começarem a sentir a falta dos seus entes queridos. Mas pronto, eu e os meus colegas [autarcas] temos de ter força para fazer renascer novamente Pedrógão das cinzas", declarou.

O incêndio de Pedrógão Grande começou em Escalos Fundeiros e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.