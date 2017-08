Relatórios sobre Pedrógão Grande provam falhas em cadeia

Ontem, a Ministra da Administração Interna admitiu que houve descoordenação da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



De tal forma que o posto de comando foi instalado num local onde as comunicações era difíceis, por falta de rede.



Nestas conclusões preliminares, a GNR garante não mandou ninguém para a Estrada Nacional 236-1 onde 47 pessoas acabaram por morrer.



E alega que não cortou a estrada porque não foi informada do risco.



Outra conclusão, neste caso da Secretaria Geral da Administração Interna, é a de que a Protecção Civil não pediu em tempo útil uma antena móvel que permitisse cobrir as falhas na rede fixa do SIRESP.



Houve falhas graves e prolongadas nas comunicações que comprometeram o comando e o controlo da situação.



E a culpa, diz a Autoridade Nacional de Protecção Civil é do SIRESP.



Por fim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera garante que avisou em tempo útil do risco agravado de incêncio pelo tempo quente e assegura que houve um fenómeno meteorológico de ventos convectivos chamado "downburst".



Perante estes relatórios, a Ministra decidiu ordenar à Secretaria Geral da Administração Interna que acione as penalizações previstas no contrato celebrado entre o Estado e o SIRESP.