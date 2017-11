Relvas queixa-se de uso "malicioso" do seu nome em artigo sobre Tecnoforma

RTP13 Nov, 2017, 19:16 / atualizado em 13 Nov, 2017, 21:24 | País

A resposta de Miguel Relvas surge depois de uma nova investigação do jornal Público sobre o caso Tecnoforma. O artigo, publicado na edição desta segunda-feira, revela que o gabinete anti-fraude da Comissão Europeia considera que houve fraude na utilização de fundos europeus por parte da empresa.



Segundo a mesma notícia, a empresa de que Passos Coelho foi consultor e administrador poderá ter de devolver 6,5 milhões de euros às instituições europeias.



"Requentar um tema"

Estas conclusões que emanam de Bruxelas são contrárias àquele que foi o resultado da investigação do Ministério Público. As autoridades portuguesas tinham considerado que não houve fraude na utilização de fundos europeus pela Tecnoforma.O jornalrecorda ainda que o DCIAP investigou um eventual favorecimento da empresa Tecnoforma por parte de responsáveis políticos, entre os quais Miguel Relvas, secretário de Estado responsável pelo programa Foral, ao abrigo do qual a Tecnoforma foi financiada entre 2000 e 2006. O processo acabou por ser arquivado.Na nota enviada à comunicação social, Miguel Relvas nota que não fez parte de qualquer órgão de gestão da empresa Tecnoforma, nem das empresas referenciadas no artigo e que poderão ter cometido fraude com fundos comunitários. “A ligação do meu nome a atos de gestão dessa empresa, ou empresas, é capciosa e suscetível de lesar a minha honra”, afirma o ex-governante.Miguel Relvas assinala ainda que foi secretário de Estado da Administração Local entre 2002 e 2004 e que “a fatia mais importante” dos polémicos fundos atribuídos diz respeito ao Programa Operacional do Potencial Humano que vigorou entre 2007 e 2013.“É sabido, e o artigo o confirma, que a aprovação de projetos da natureza dos em causa era feita, não pelo secretário de Estado mas pela gestão independente desses programas a cargo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro”, defende-se ainda o ex-secretário de Estado.Apresentados os seus argumentos, Miguel Relvas defende que é “despropositado e malicioso associar” o seu nome “a eventuais atos concretos de aplicação dos programas, realizados pelas empresas referenciadas”.O ex-ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares acusa o jornalde “requentar um tema já anteriormente por si abordado”, mantendo que os assuntos abordados no artigo não estão relacionados com a sua atividade política.No último ponto da nota enviada à imprensa, Miguel Relvas debruça-se sobre uma caixa incluída na edição impressa desta segunda-feira intitulada “Eventual abuso de poder de Relvas prescreveu”. Neste espaço, o jornalista José António Cerejo refere que o “único crime que na opinião do procurador do DCIAP poderia ser imputado a Miguel Relvas” seria o de “abuso de poder” mas que o mesmo estava já prescrito.O ex-governante confirma que foi ouvido pelo Ministério Público mas explica que a audição aconteceu a seu pedido, uma informação que não era referida na caixa do jornal