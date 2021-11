Remoção dos resíduos perigosos de São Pedro da Cova concluída no início de 2022

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) adiantou hoje que a remoção dos resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova, Gondomar, no distrito do Porto, deverá ficar concluída no primeiro trimestre de 2022.