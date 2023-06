Remodelação do Centro de Saúde de Seia deverá demorar um ano e meio

As obras de remodelação do Centro de Saúde de Seia, um investimento que ultrapassa os dois milhões de euros, já estão no terreno e deverão ficar concluídas no final de 2024, revelou hoje a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.