Remunerações dos médicos. SIM pede "investimento e menos conversa política"

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos entende que o Governo está refém das empresas de prestação de serviços, que fornecem os tarefeiros, e defende mais investimento e menos conversa política sobre as mudanças que são necessárias para o Serviço Nacional de Saúde.