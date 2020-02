Rendas antigas "congeladas" mais dois anos

O Partido Socialista (PS) decidiu avançar com um novo adiamento do período de transição, até novembro de 2022.



Até lá as rendas mantêm-se congeladas numa proposta que consta do orçamento de Estado.



Os socialistas, como conta a jornalista Rosa Azevedo, justificam-se com o impacto que a atualização das rendas teria, num conjunto alargado das famílias portuguesas.



O regime transitório terminava no fim deste ano mas o PS vai avançar com um novo adiamento, que protege os contratos mais antigos.